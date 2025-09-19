ИЗПРАТИ НОВИНА
21-годишна от Пловдив стана "Кралица свят 2025"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:00
©
виж галерията
България за първи път беше домакин на престижния международен конкурс King and Queen World, който събра едни от най-красивите участници от цял свят. В рамките на пет незабравими дни, конкурсът завърши с бляскав финал, на който Варти Ехигян от Пловдив спечели короната и титлата "Мис Кралица на Света“ 2025. 

На финалната сцена в етнокомплекс край Черноморието, красавицата впечатли журито и публиката не само с външна красота, но и с харизма, елегантност и сценично присъствие. Сред 20 участнички от България, Турция, Казахстан, Испания, Украйна и още държави, именно пловдивчанката успя да обере овациите и да докаже, че в Пловдив живеят едни от най-красивите и талантливи момичета.

Коя е Варти Ехигян?

Само на 21 години, Варти вече е ярко име в света на модата и красотата. Родена и израснала в семейство, посветено на стила и естетиката, тя излиза на сцена още на 2-годишна възраст – по време на фризьорско шоу на Пловдивския панаир. Оттогава сцената и прическите се превръщат в нейна съдба. Днес тя е едно от най-обещаващите млади имена във фризьорството в България, съчетавайки професионализъм, творчество и вдъхновение.

С титлата "Мис Кралица на Света“ 2025, Варти Ехигян не само прославя България на международната сцена, но и поставя нови стандарти за младото поколение – че красотата, талантът и трудът вървят ръка за ръка.


Още по темата:
19.09.2025 Пловдивчани обръщат играта в "Ергенът"
19.09.2025 Най-строгият в журито на "България търси талант" натиска без колебание златния бутон
19.09.2025 Богата и красива жена днес става на 51
19.09.2025 Необичайна изненада за зрителите
18.09.2025 Един прекрасен глас отново се завръща
18.09.2025 Събраха се!
