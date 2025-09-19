ЗАРЕЖДАНЕ...
|21-годишна от Пловдив стана "Кралица свят 2025"
На финалната сцена в етнокомплекс край Черноморието, красавицата впечатли журито и публиката не само с външна красота, но и с харизма, елегантност и сценично присъствие. Сред 20 участнички от България, Турция, Казахстан, Испания, Украйна и още държави, именно пловдивчанката успя да обере овациите и да докаже, че в Пловдив живеят едни от най-красивите и талантливи момичета.
Коя е Варти Ехигян?
Само на 21 години, Варти вече е ярко име в света на модата и красотата. Родена и израснала в семейство, посветено на стила и естетиката, тя излиза на сцена още на 2-годишна възраст – по време на фризьорско шоу на Пловдивския панаир. Оттогава сцената и прическите се превръщат в нейна съдба. Днес тя е едно от най-обещаващите млади имена във фризьорството в България, съчетавайки професионализъм, творчество и вдъхновение.
С титлата "Мис Кралица на Света“ 2025, Варти Ехигян не само прославя България на международната сцена, но и поставя нови стандарти за младото поколение – че красотата, талантът и трудът вървят ръка за ръка.
