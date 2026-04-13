Мария Игнатова изненада почитателите си с емоционално разкритие, свързано с бившия ѝ партньор Димитър Рачков. Осемнадесет години по-късно блондинката все още пази първия подарък, който е получила от него – ръчно изработен гоблен. Повод за тези спомени стана 23-тият рожден ден на култовото предаване "Господари на ефира“, където пламна любовта между двамата през 2008 година.

В специално видео Мария си припомни моментите от 5-ия рожден ден на шоуто, когато Рачков я посрещнал като "първата жена-космонавт“ в ефира. Тогава комикът ѝ подарил гоблен, за който днес Игнатова се шегува: "Човекът се е постарал – бод след бод, очите си е избол. А сега какво подарява? Пръстени!“.

С това изказване водещата направи закачлива препратка към актуалните събития в живота на Рачков. Актьорът наскоро обяви годежа си с бившата адреналинка Виктория Кузманова. Двамата планират сватба, след като официализираха връзката си в началото на 2025 г. и преминаха през редица романтични жестове, включително публични изненади по време на спектаклите на комика.

В личен план Мария Игнатова също премина през много промени. След окончателната раздяла с Рачков през 2018 г., тя откри щастието в лицето на журналиста Ивайло Цветков-Нойзи. Въпреки трудностите, през които премина бракът им, след като беше спипан да шофира пиян, двамата остават заедно, пише HotArena.bg.