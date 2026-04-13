Мария Игнатова изненада почитателите си с емоционално разкритие, свързано с бившия ѝ партньор Димитър Рачков. Осемнадесет години по-късно блондинката все още пази първия подарък, който е получила от него – ръчно изработен гоблен. Повод за тези спомени стана 23-тият рожден ден на култовото предаване "Господари на ефира“, където пламна любовта между двамата през 2008 година.
В специално видео Мария си припомни моментите от 5-ия рожден ден на шоуто, когато Рачков я посрещнал като "първата жена-космонавт“ в ефира. Тогава комикът ѝ подарил гоблен, за който днес Игнатова се шегува: "Човекът се е постарал – бод след бод, очите си е избол. А сега какво подарява? Пръстени!“.
С това изказване водещата направи закачлива препратка към актуалните събития в живота на Рачков. Актьорът наскоро обяви годежа си с бившата адреналинка Виктория Кузманова. Двамата планират сватба, след като официализираха връзката си в началото на 2025 г. и преминаха през редица романтични жестове, включително публични изненади по време на спектаклите на комика.
В личен план Мария Игнатова също премина през много промени. След окончателната раздяла с Рачков през 2018 г., тя откри щастието в лицето на журналиста Ивайло Цветков-Нойзи. Въпреки трудностите, през които премина бракът им, след като беше спипан да шофира пиян, двамата остават заедно, пише HotArena.bg.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!