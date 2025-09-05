ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
12,1 милиарда долара - кой ще наследи Армани?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:34Коментари (0)0
©
Той беше самопризнат работохолик, ангажиран във всеки аспект на своята марка и предавания.

Но след като в четвъртък беше обявена мирната му смърт на 91-годишна възраст, контролът над емблематичната група Armani ще бъде разделен между шестима внимателно подбрани наследници.

Джорджо Армани почина само седмици преди планираното честване на 50-годишнината, което ще се проведе на Седмицата на модата в Милано.

В изявление, публикувано в четвъртък, модната къща обяви смъртта му "с безкрайна скръб“.

Сега любителите на модата се чудят кой ще бъде неговият наследник и кой би могъл да наследи многомилиардното му състояние.

Компанията на пионера в модата на червения килим печелеше 2,7 милиарда долара годишно, а империята му струваше над 12,1 милиарда долара, включително дрехи, аксесоари, обзавеждане за дома, парфюми, козметика, книги, цветя и дори шоколадови бонбони. През август Армани заяви пред "Файненшъл Таймс“,  че иска сред наследниците му да има негови сътрудници и семейство. Армани, който е излизал както с мъже, така и с жени, няма деца и никога не се е женил.

Според съобщения в компанията и медиите, сред неговите наследници са сестрата на Армани, Розана, двете му племенници, един племенник, партньорът му и дясна ръка на Армани Лео Дел'Орко, както и благотворителна фондация.

Тези наследници вече са в борда на компанията и според съобщенията ще получат акции съгласно устава, установен от Armani през 2016 г.  Неговите племеннички и племенник заемат висши позиции в луксозната модна къща.

"Моите планове за наследяване се състоят от постепенно прехвърляне на отговорностите, които винаги съм поемал, към най-близките си“, каза Армани пред FT, посочвайки Дел'Орко, който е ръководител на мъжкия дизайн, както и семейството му и "целия работен екип“. "Бих искал приемствеността да е органична, а не момент на разрив“, каза миналия месец модната икона, която основава едноименния си лейбъл през 1975 г.

Дел'Орко управлява мъжкото облекло за всички колекции на модната къща, включително Giorgio Armani, Emporio Armani и Armani Exchange.

Дясната ръка, който беше смятан за член на семейството, е логичен наследник. Докато Армани мълчеше за връзките си и казваше, че е "безразличен “ към любовта, той също така каза, че човекът, който е "най-близък“ до него, е Дел'Орко и те са живели заедно в продължение на много години.

Въпреки че той и 72-годишният Дел'Орко очевидно бяха близки, те никога не са обявявали публично връзката си. В биографията на Армани от 2022 г. "Per Amore“ той дава рядко обяснение за връзката им: "Истинското му име е Панталео... той е човекът, на когото съм поверил най-личните си мисли, лични, работни и други, които той е запазил за себе си с голяма дискретност.“

Двамата не бяха женени, но Армани сподели, че носи "прекрасен пръстен с диамант“.


Още по темата: общо новини по темата: 1121
05.09.2025 Вили свали рекордните 59 кг
05.09.2025 Култова изпълнителка от близкото минало, изпяла "Ах, банана": Отвратих се!
05.09.2025 Известните наследници на известните
05.09.2025 Мира Радева жертва на тормоз още като малко дете
05.09.2025 Геро с усмивка като на Благо Джизъса
05.09.2025 Бивша на Благо му направила черна магия
предишна страница [ 1/187 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Не давайте пари назаем на 6 септември
19:23 / 05.09.2025
Лили Стефанова посъветва дамите, които са навършили 40 години
13:50 / 05.09.2025
Waze все още отказва да въведе полезна функция
11:51 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло...
09:25 / 05.09.2025
Вицепрезидентът Илияна Йотова с официално посещение в община "Род...
06:05 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съедин...
22:49 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Съединението и празник на Пловдив
51-ото Народно събрание
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: