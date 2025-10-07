ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
10-те храни, които подобряват настроението ни
Автор: ИА Фокус 22:59 / 07.10.2025Коментари (0)177
©
Тези 10 суперхрани са пълни с хранителни вещества, които могат да ви помогнат да стабилизирате настроението си, да повишите енергията си и да контролирате емоционалните си колебания.

Авокадо: Богато на здравословни мазнини и витамини от група В, авокадото подпомага мозъчната функция и помага за регулиране на настроението.

Листни зеленчуци: Спанакът, къдравото зеле и др. са богати на фолат, магнезий и желязо. Тези хранителни вещества често са свързани с по-добро психично здраве и намалена тревожност.

Тъмен шоколад: Съдържа флавоноиди и малка доза кофеин, които могат да подобрят настроението и да повишат нивата на серотонин.

Мазна риба: Богата на омега-3 мастни киселини, известни с това, че намаляват симптомите на депресия и поддържат здравето на мозъка.

Горски плодове: Пълни с антиоксиданти и витамини, които се борят с оксидативния стрес, който може да повлияе на настроението ви. 

Банани: Чудесен източник на витамин B6 и триптофан, който помага за производството на серотонин – естественият хормон на доброто настроение. 

Ядки и семена: Богати на магнезий, здравословни мазнини и аминокиселини, които подпомагат мозъчната функция и помагат в борбата с тревожността. 

Зелен чай: Съдържа L-теанин, аминокиселина, известна със способността си да насърчава спокойствието без сънливост. 

Сладки картофи: Богати на сложни въглехидрати и фибри, сладките картофи помагат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар, предотвратявайки спадове в настроението, пише News18.

Кисело мляко: Пробиотиците в киселото мляко спомагат за поддържането на здравословен чревен микробиом, който е пряко свързан с регулирането на настроението.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
10 големи цитата на Гоце Делчев: Патриотизмът не е патентован, де...
23:00 / 07.10.2025
Никой не иска Венета Райкова
15:35 / 07.10.2025
Рачков заряза Виктория, тя му написа: Обичам те
14:12 / 07.10.2025
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:06 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Среща Борисов - Тръмп младши
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: