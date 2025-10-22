ИЗПРАТИ НОВИНА
Иво Инджев: Много добре е известно каква тежест притежава Америка в международните дела
Автор: Цоня Събчева 19:11Коментари (0)308
©
Конфликтът в Украйна никога не е имало шанс да бъде разрешен от Тръмп по начина, по който той е обещавал. Какво той си представя е едно, а каква е реалната ситуация е съвсем друго. Американската администрация има огромни възможности, но всичко това преминава през личността на президента Тръмп, чиито цели са по-скоро лични – да запише името си в историята като най-големия миротворец. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ писателят и публицист Иво Инджев.

Според него американският президент не разбира, че Путин практически не може да прекрати тази война, без да загуби от това в чисто личен, екзистенциален план.

"Става дума за неговия личен живот. Той е обявен за издирване военнопрестъпник от Международния съд в Хага и спре ли войната, вероятността да му бъде потърсена сметка е много голяма. Путин прави всичко възможно това да не се случи,“  обясни гостът и добави, че тази война според него ще бъде спечелена от този, който успее да наклони силата на Америка в своя полза.

"Неслучайно и двамата лидери въвлечени в тази война, Зеленски и Путин, с всички сили се стремят да задържат в своята орбита американския президент, защото много добре е известно каква тежест притежава Америка в международните дела. Видяхме го и в Близкия изток.“

По думите на Инджев украинският президент е доста по-добър дипломат от руския си конкурент, като успява да привлече значима европейска подкрепа. "Европа е вторият ешелон на подкрепа извън американската мощ и сила, който дава увереност на украинците да продължат съпротивата.“ От друга страна Руската федерация се опитва да се възползват от манталитета на Тръмп като бизнесмен, но явно това до този момент това не е сработило. "Възможно да се седне на преговори с успешен край с "руския цар", но само при положение че той бъде убеден в невъзможността да покори Украйна,“ добави още гостът, цитирайки доскорошния председател на НАТО Йенс Столтенберг.


