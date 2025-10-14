ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гледай Пазарджик, мисли за Пловдив
В Пловдив няма как да спечели ДПС Ново начало, но други могат много да загубят. Официално движението има само един общински съветник. Според някои, другите се криели я зад боклука, я зад охранителни фирми, я зад строителни фирми, я в политическото подземие.
Ако е така, тогава господин Пеевски върши неоценима услуга на другарите от ПП-ДБ, тъй като ГЕРБ ще отиде на кино, ако продължава да управлява така Пловдив. Въпросът е какво ще предложат от ПП-ДБ. Засега основното им занимание е да хвалят Пеевски - колко могъщ бил и как правел каквото си поиска.
Ако утре завали, виновникът е ясен. Дори няма нужда да включват Мирчев и Божанов, за да коментират дъжда. Те искат да участват в маратон, но тичат на място и се чудят защо финишът не идва. Цяла политическа сила се чуди къде е финалът.
Няма да дойде, дами и господа. Защото какво прави господин Пеевски? Помпа страховете ви и ви дава оправдание защо пак ще загубите. Така ще се случи и в Пловдив.
А в същото време ГЕРБ в Пловдив се дави в собствената си кал – буквално и метафорично. Управлението е като събрание без дневен ред. Идеална ситуация за опозицията, която обаче вместо да воюва с опонента си, му прави реклама от сутрин до вечер.
Избирателят не се интересува от умението ви да цитирате Конституцията в ефир и да обяснявате защо Сарафов не може да е главен прокурор. Голям праз! Затова Пеевски победи в Пазарджик, ще спечели и на други места.
Кой тогава да мисли за Пловдив, ако не искате да мисли Пеевски?
Избирателят обича силните – силните политици, силните кметове, силните общински съветници.
Ако сте готови да управлявате, господа от "промяната“ – докажете го. Завладейте държавата, завладейте Пловдив, както ви се иска, но с идеи. Ако един човек може да ви победи с лекота, само като си мълчи, или пък каже няколко думи сутрин в парламента, тогава проблемът не е в него. Проблемът сте вие.
