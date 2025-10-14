ИЗПРАТИ НОВИНА
Гледай Пазарджик, мисли за Пловдив
Автор: Любомир Минчев 14:13Коментари (0)1629
Когато от сутрин до вечер говориш само за Пеевски и Борисов, няма как да спечелиш избори. Това е изводът от случката в Пазарджик. Като видят микрофон и камера, Божанов, Мирчев, Асен и Денков започват с Пеевски. Ами ако той владее всичко, както твърдите, и може да ви бие с лекота, вие за какво сте ни. Нали се борите и вие да вземете нещо от властта. Преборете се. Докога ще ви чакаме и слушаме само как държавата била завладяна. Завладейте я вие, покажете как става. Ама така, че да ви повярваме  

В Пловдив няма как да спечели ДПС Ново начало, но други могат много да загубят. Официално движението има само един общински съветник. Според някои, другите се криели я зад боклука, я зад охранителни фирми, я зад строителни фирми, я в политическото подземие.

Ако е така, тогава господин Пеевски върши неоценима услуга на другарите от ПП-ДБ, тъй като ГЕРБ ще отиде на кино, ако продължава да управлява така Пловдив. Въпросът е какво ще предложат от ПП-ДБ. Засега основното им занимание е да хвалят Пеевски - колко могъщ бил и как правел каквото си поиска.

Ако утре завали, виновникът е ясен. Дори няма нужда да включват Мирчев и Божанов, за да коментират дъжда. Те искат да участват в маратон, но тичат на място и се чудят защо финишът не идва. Цяла политическа сила се чуди къде е финалът.

Няма да дойде, дами и господа. Защото какво прави господин Пеевски? Помпа страховете ви и ви дава оправдание защо пак ще загубите. Така ще се случи и в Пловдив.

А в същото време ГЕРБ в Пловдив се дави в собствената си кал – буквално и метафорично. Управлението е като събрание без дневен ред. Идеална ситуация за опозицията, която обаче вместо да воюва с опонента си, му прави реклама от сутрин до вечер.

Избирателят не се интересува от умението ви да цитирате Конституцията в ефир и да обяснявате защо Сарафов не може да е главен прокурор. Голям праз! Затова Пеевски победи в Пазарджик, ще спечели и на други места.

Кой тогава да мисли за Пловдив, ако не искате да мисли Пеевски?

Избирателят обича силните – силните политици, силните кметове, силните общински съветници.

Ако сте готови да управлявате, господа от "промяната“ – докажете го. Завладейте държавата, завладейте Пловдив, както ви се иска, но с идеи. Ако един човек може да ви победи с лекота, само като си мълчи, или пък каже няколко думи сутрин в парламента, тогава проблемът не е в него. Проблемът сте вие.







Още новини от Аналитични новини:
Радваме им се, но дали си заслужаваме героите?
10:04 / 10.10.2025
Чистотата, глупако, чистотата!
16:05 / 30.09.2025
Паметникът на Съединението – знак за 1885 г., а не за 1985-а на к...
17:29 / 06.09.2025
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Е...
11:19 / 19.08.2025
Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира...
09:27 / 19.08.2025
Културната столица Пловдив се превръща в дюнерджийница
16:46 / 18.08.2025

