Чистотата, глупако, чистотата!
Автор: Любомир Минчев 16:05
© Plovdiv24.bg
От всички райони на Пловдив пристигат съобщения и снимки за преливащи от боклук кофи. Здрав разум не може да понесе гледките на затрупани от отпадъци тротоари и градинки, но от "Чистота“ твърдят, че всичко е под контрол.

Оказва се, че "Чистота“ чисти само собствения си имидж, а боклукът си стои. Той вече не е проблем – той е пейзаж. Кофи преливат, тротоарите са минно поле от отпадъци, а децата в детските градини дишат аромат на гнило.

И се оказва, че контейнерите се чистели всеки ден, някои дори по пет пъти! Само дето боклукът не знае това и не мърда от тротоара.

Отговорът на общинското предприятие звучи като шега на лош комик - проблемът бил в търговските обекти, които изнасяли кашони и опаковки. Тоест, общината няма никаква вина. А ние,гражданите, сме се объркали, че виждаме боклук.

Айде малко по-сериозно!

Реалността е една - Пловдив тъне в мръсотия. "Чистота“ пише оправдателни доклади, а  квартали приличат на сметища. Така ли ще я караме – на хартия всичко е перфектно.

Никой не ви иска оправданията, господа управляващи. Тротоарът не е продължение на кофата. Ако искате да си закачите мръсотията като визитна картичка на управлението ви, вече сте го направили.


