ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
|Чистотата, глупако, чистотата!
Оказва се, че "Чистота“ чисти само собствения си имидж, а боклукът си стои. Той вече не е проблем – той е пейзаж. Кофи преливат, тротоарите са минно поле от отпадъци, а децата в детските градини дишат аромат на гнило.
И се оказва, че контейнерите се чистели всеки ден, някои дори по пет пъти! Само дето боклукът не знае това и не мърда от тротоара.
Отговорът на общинското предприятие звучи като шега на лош комик - проблемът бил в търговските обекти, които изнасяли кашони и опаковки. Тоест, общината няма никаква вина. А ние,гражданите, сме се объркали, че виждаме боклук.
Айде малко по-сериозно!
Реалността е една - Пловдив тъне в мръсотия. "Чистота“ пише оправдателни доклади, а квартали приличат на сметища. Така ли ще я караме – на хартия всичко е перфектно.
Никой не ви иска оправданията, господа управляващи. Тротоарът не е продължение на кофата. Ако искате да си закачите мръсотията като визитна картичка на управлението ви, вече сте го направили.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 73
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Аналитични новини:
Паметникът на Съединението – знак за 1885 г., а не за 1985-а на к...
17:29 / 06.09.2025
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Е...
11:19 / 19.08.2025
Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира...
09:27 / 19.08.2025
Културната столица Пловдив се превръща в дюнерджийница
16:46 / 18.08.2025
Експерт: Путин баламосва Тръмп. Онзи е или глупак, или наивен
09:12 / 11.08.2025
Експерт по национална сигурност: В Европа ще има съкращение на ам...
20:51 / 28.07.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS