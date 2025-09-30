Чистотата, глупако, чистотата!

© Plovdiv24.bg От всички райони на Пловдив пристигат съобщения и снимки за преливащи от боклук кофи. Здрав разум не може да понесе гледките на затрупани от отпадъци тротоари и градинки, но от "Чистота“ твърдят, че всичко е под контрол.



Оказва се, че "Чистота“ чисти само собствения си имидж, а боклукът си стои. Той вече не е проблем – той е пейзаж. Кофи преливат, тротоарите са минно поле от отпадъци, а децата в детските градини дишат аромат на гнило.



И се оказва, че контейнерите се чистели всеки ден, някои дори по пет пъти! Само дето боклукът не знае това и не мърда от тротоара.



Отговорът на общинското предприятие звучи като шега на лош комик - проблемът бил в търговските обекти, които изнасяли кашони и опаковки. Тоест, общината няма никаква вина. А ние,гражданите, сме се объркали, че виждаме боклук.



Айде малко по-сериозно!



Реалността е една - Пловдив тъне в мръсотия. "Чистота“ пише оправдателни доклади, а квартали приличат на сметища. Така ли ще я караме – на хартия всичко е перфектно.



Никой не ви иска оправданията, господа управляващи. Тротоарът не е продължение на кофата. Ако искате да си закачите мръсотията като визитна картичка на управлението ви, вече сте го направили.