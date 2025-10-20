ИЗПРАТИ НОВИНА
Антрополог: Борисов е ключовият камък, хората на Слави са интересни
Автор: Цоня Събчева 20:58
Не виждам някакви буйни страсти да има в управляващото мнозинство. По-скоро страстите са в обществото – разтревожени са коментаторите, разтревожена е силно опозицията, която по принцип пребивава в тревожно състояние напоследък, и в някаква много по-малка степен се разтревожи местното управление. Това са общините, чието функциониране зависи драматично от нормалното функциониране на републиканското правителство. Това каза социалният антрополог Харалан Александров в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

"Според мен е силно надценено това, което се случва, дори не мисля, че определението "криза“ е подходящо. Мисля, че е нещо като корекция на тази трудна и сложна коалиция, и то корекция в движение. Това е като да трябва да ремонтираш колата докато се движиш, тъй като както не знам вече кой каза, не можем да си позволим да губим време и да се разсейваме твърде дълго. И така, ще видим какво ще се случи утре и дали ще има някакви персонални промени в кабинета", добави още той.

Харалан Александров отбеляза, че това е обичайна практика дотолкова, доколкото във всички демократични общества в този политически модел на функциониране се правят такива промени.

"Що се отнася до основанията на това управление и до неговата стабилност, засега не виждам да се застрашени. Напротив, мисля че след като Борисов, който, разбира се, е ключовият камък на това правителство, както и на много други правителства преди него, изрази своето недоволство и по-скоро притеснение, че някои от министерствата той казва, че са взети на концесия, т.е. че мнозинството няма наблюдение върху тях и те се управляват твърде автономно, не следват общата политика, би могло да функционират по-добре, с което отчасти съм съгласен. Та, след като той изрази своето притеснение, това, което видяхме, е, че всички се втурнаха да го успокояват и бих казал да го ощастливяват", каза още той.

Той отбеляза, че заявката на БСП също е много силна, както и тази на ДПС.

"Г-н Пеевски, днес последно заяви, че не иска нищо друго, че ще подкрепя така да се каже всеотдайно и безрезервно това правителство, доколкото то остане с този премиер, това за мен е по-скоро знак за много висока кохезия в коалицията, държат се задружно, сплотено и общо взето целеустремено", припомни социалният антрополог.

"Интересна е ролята на "Има такъв народ“ (ИТН), разбира се, който за разлика от другите три партии, от ГЕРБ, ДПС и БСП, които са системни партии, за тях е важно управлението, ценността е това да се развива държавата, стабилността е много висш приоритет, за това вероятно ги наричаме "статукво“, но статуквото в случая дава сигурност, стабилност и предсказуемост, та, за разлика от тях ИТН са друга история", отбелязва още той.

"Те влязоха като революционна партия. Те се покатериха в държавната лодка, за да я клатят и да сменят посоката. Сега виждам, че се държат доста по-обрано. Това може да се интерпретира, било като еволюция, като развитие и зрелост и осъзнаване на огромните трудни задачи, пред които е изправена страната в тази сложна международна ситуация, било като регрес. Т.е. от гледна точка на протестърското настроение, което те изразяваха, вероятно това може да се интерпретира дори като предателство. Тъй че вероятно при тях ще има вътрешнополитически проблеми", добави Харалан Александров.

Той уточни, че за останалите три партии не вижда никакъв проблем.

"Както Борисов, така и Пеевски, мисля че в много голяма степен и г-н Атанас Зафиров като лидер на БСП, контролират своите партия. Очаквам да продължат бодро напред към интеграция в еврозоната и евентуално догодина, ако има някакви сериозни проблеми или сътресения, би могло да се мисли за истински промени, което означава да се мине през предсрочни избори, разбира се", каза Александров. 

"Смятам, че сме доста далече от криза. Разбира се на опозицията много й се иска да види криза, за да може да осмисли съществуването си. То иначе се свежда до това да критикуват и да атакуват отстрани, и да хейтят в социалните медии, което почва да омръзва честно казвам. Това е моята оценка", допълни още той.


