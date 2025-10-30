bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости

© След Нова телевизия дойде ред и на bTV да направи сериозен гаф. Както днес ви информирахме, почина Иван Тенев, по-известен като Агент Тенев.



От телевизията обаче съобщиха, че е починал Иво Танев. По този повод шоуменът, певец и телевизионен водещ написа следното:



Бог да прости агент Тенев.



Беше ярка личност. Бохем, сякаш дошъл от друго време.



Но... и мен ме отписаха.



"Слуховете за моята смърт са силно преувеличени!"



Марк Твен



Буквално съм затрупан от снимки с този кадър! Благодаря за загрижеността. Стават грешки. Хора сме.



"Не е истина! Такава нехайност и некадърност е направо подсъдна! Срам за bTV!", не крият недоволството си стотици зрители, сатнали свидетели на гафа.