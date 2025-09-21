ИЗПРАТИ НОВИНА
Зъболекарка: Мъжете са изключително страхливи! Добре, че не раждат, иначе нямаше да има човечество
Автор: Вилислава Ветренска 08:16
©
Мъжете се страхуват повече да седнат на зъболекарския стол от жените. Това каза за "Фокус" стоматологът д-р Гълъбица Спахиева. "Мъжете са изключително страхливи. Слава богу, че не раждат те, иначе нямаше да има човечество", пошегува се тя.

"Огромен процент от мъжете не си отварят устата без упойка от страха, че ще ги боли. Огромен процент от мъжете ми казват: "Аз съм толкова зле в устата, защото не съм бил на зъболекар от много време, защото много ме е страх“. Жените търпят всякакви неща. Особено вече ако е за красота", коментира стоматологът.

Д-р Спахиева каза, че най-търсените процедури сред българите са бондинг, фасети и избелване.

"Естетическите процедури са много на уважение. Като сега, аз чисто като човек, който работи в ортодонтия, мен ме търсят най-често за това. Но като цяло обажданията в клиниката, много-много-много често са точно за естетика", коментира тя.







Aнонимен
преди 7 мин.
0
 
 
Няма по-гнусни и алчни от зъбарите!
