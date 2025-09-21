ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Зъболекарка: Мъжете са изключително страхливи! Добре, че не раждат, иначе нямаше да има човечество
"Огромен процент от мъжете не си отварят устата без упойка от страха, че ще ги боли. Огромен процент от мъжете ми казват: "Аз съм толкова зле в устата, защото не съм бил на зъболекар от много време, защото много ме е страх“. Жените търпят всякакви неща. Особено вече ако е за красота", коментира стоматологът.
Д-р Спахиева каза, че най-търсените процедури сред българите са бондинг, фасети и избелване.
"Естетическите процедури са много на уважение. Като сега, аз чисто като човек, който работи в ортодонтия, мен ме търсят най-често за това. Но като цяло обажданията в клиниката, много-много-много често са точно за естетика", коментира тя.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 7 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Въпреки новите решения, пазете хартиената си трудова книжка до пе...
09:24 / 21.09.2025
Тротинеткаджия: Не знаех, че има такава глоба
08:19 / 21.09.2025
Какво не бива да правим на 21 септември?
08:50 / 21.09.2025
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица
09:12 / 21.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за т...
22:17 / 20.09.2025
Алгафари: Борисов може да стане премиер, Желязков – президент, а ...
22:02 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS