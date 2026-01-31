ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Зов за помощ: Млада жена и майка води тежка битка за живота си
"Мамо, много ми липсваш“ – това е посланието, което малкият Яси изпраща на майка си. Детето живее във Враца при баба си, докато бащата на Мая е неотлъчно до нея в болницата.
По думите на самата Мая лечението има ефект – туморите са намалели както по брой, така и по размер. Това дава надежда на цялото семейство, което вече четвърта година се бори с болестта. До момента са преминали през множество терапии, а разходите за лечението възлизат на около 150 хиляди лева.
Семейството е заминало за Турция със спестени средства, но те са се изчерпали за по-малко от месец. Терапиите и престоят в клиниката са изключително скъпи, а за да бъде завършен лечебният курс, са необходими още поне 160 хиляди евро – сума, с която близките не разполагат. От предписаните шест химиотерапии до момента са направени три.
Въпреки трудностите, Мая не губи надежда и вярва както в медицината, така и в добрите хора. Същата вяра споделя и синът ѝ, който мечтае единствено майка му да се прибере здрава у дома.
Роднини и приятели на Мая организират дарителски кампании, за да съберат необходимите средства. Те я описват като грижовна майка, обичаща дъщеря и изключително добър човек, който заслужава шанс за живот.
Ако искате да помогнете на Мая да пребори болестта и да се прибере у дома, ето как може да го направите:
IBAN: BG27CECB979010J2856000
BIC: CECBBGSF
Банка: Централна Кооперативна Банка
Мая Александрова
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БСП избира лидер на 7 и 8 февруари
15:31 / 31.01.2026
Българите задлъжняха с милиарди
14:58 / 31.01.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелиц...
14:20 / 31.01.2026
Кирил Петков опроверга Румен Радев
13:35 / 31.01.2026
Борисов: ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на ...
12:29 / 31.01.2026
Как парите в обращение в България нараснаха от 2 до 32 милиарда л...
11:50 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS