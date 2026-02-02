ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зорница Русинова: Цените тревожат хората
По думите ѝ преходът към еврото протича спокойно и без сътресения. Данните на БНБ показват, че 75% от левовете в обращение вече са изтеглени, което е ясен знак, че хората са приели новата валута. Двойното обозначаване на цените ще продължи до 8 август, а в рамките на шест месеца гражданите ще могат да обменят спестяванията си без такси и комисионни.
Въпреки това именно цените остават основният източник на обществено напрежение. Русинова подчерта, че тенденцията за поскъпване не е нова и се наблюдава още от миналата година. Проверките на НАП, КЗК и КЗП продължават, като гражданската активност и подаването на сигнали са ключови за ограничаването на нелоялните практики. "Констатациите показват, че основната причина за увеличението на цените е ръстът в доставните цени", обясни тя. Според Русинова е необходима по-сериозна координация между институциите, за да се стигне до реално понижение.
Председателят на Икономическия и социален съвет коментира още и неяснотите около бюджета. Удълженият бюджет е в сила до края на март, но има индикации, че ще действа по-дълго. През пролетта се очаква докладът на Европейската комисия, който ще бъде решаващ за риска от процедура по свръхдефицит. Русинова подчерта, че финансовата картина не е изцяло негативна – кредитният рейтинг на страната се повишава. "Хората и бизнесът имат нужда от предвидимост", подчерта тя пред NOVA.
Експертът допълни, че част от страховете от началото на годината вече са опровергани. По думите на Русинова обаче са необходими още целенасочени мерки за преодоляване на спекулата, тъй като усещането за такива практики все още остава.
