Сняг вали по високите части на Родопите, предава. Новата снежна покривка е около 3-4 сантиметра.В по-ниските части валежите са от дъжд. Пътищата са мокри, проходите са проходими при зимни условия, а вече има и закъсали автомобили.От АПИ призовават водачите да тръгват на път с автомобили, подготвени за движение при зимни условия заради очакваните снеговалежи в планините през целия ден.