Атмосферното налягане е около и малко по-ниско от средното за месеца и ще се задържи без съществена промяна, съобщава НИМХ.



Днес над страната ще остане облачно. На много места, главно в южната половина и районите около Стара планина, ще има валежи от дъжд. По-интензивни и продължителни ще са те в района на Източните Родопи. След обяд над северозападните части от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, за София – около 9°.



В планините ще бъде облачно. По високите части ще вали сняг, а в местата по-ниски от 1000 метра надморска височина - дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.



По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. През първата половина на деня ще духа умерен вятър от север-североизток, а след обяд – до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 23 мин. и залязва в 18 ч. и 43 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 20 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 35 мин. и изгрява в 9 ч. и 12 мин.



Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.