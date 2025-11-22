ИЗПРАТИ НОВИНА
Животновъдка: Искаме да бъдем в по-малките магазини, а не в големите вериги
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:40
©
Аз се казвам Марлен Грънчарова и съм трето поколение Грънчарови, които се занимаваме с животновъдство и млекопреработка. Имаме крави, почти целия ми смислен живот съм прекарала покрай стопанството. От миналата година аз и брат ми се ангажирахме с нашите ферма и мандра. 

Така се представя накратко с усмивка момичето, което срещаме на щанда на фирма по време на хранителното изложение "Светът на млякото“ в София. Марлен изобщо не се притеснява да сподели, че трупа опит в семейната ферма и няма намерение да се отказва. 

"Когато от малък имаш пример за работа в семейството и отношение към истинското качество, а не за имитацията, смятам, че това е правилното решение - да се върнеш малкия град и да поемеш семейния бизнес“, споделя Марлен, която е завършила журналистика в столицата, но е убедена, че това не е било нейното призвание. Сега цялото семейство работи и живее заедно. 

Мандрата се намира в покрайнините на град Луковит. Има широка гама от продукти, включително и иновативни млечни храни, които тепърва се появяват на българския пазар и много се харесват. 

"Когато бях много малка, дядо ми гледаше няколко крави и оттам започна нашата семейна страст към животните. По-късно баща ми разви това до реален бизнес, направихме старата мандра, която вече е продадена, но така се случиха нещата, че той пое по друг път, но тогава все още с брат ми бяхме ученици. След това обаче отново се събрахме в нашата ферма и решихме да създадем и тази мандра, която работи от миналата година“, споделя още тя. 

Кравефермата и мандрата са изградени една до друга, млякото директно влиза в преработвателното предприятие. Братът на Марлен - Владимир основно надгражда знания в преработката и вече е минал няколко курса за квалификация. 

Обикновено всичко е много хубаво в животновъдството, докато не се стигне до реализацията. Амбицията на семейство Грънчарови е продуктите да бъдат предлагани в малките фермерски магазини, където хората да различават качествената стока от хранителната конфекция. 

"Масово се казва фермерски продукт, но ние наистина гледаме животните си и се грижим за тях. Те дават качествено мляко, а продуктите ни са малко по-различни от останалите на пазара“, казва още младата дама.  

"Искаме да бъдем в по-малките магазини, а не в големите вериги. Не е това целта ни. Държим на качеството, а не на количеството“, уточнява тя. 

Повече от 20 различни продукта има в листата на мандрата, голяма част от оригиналните нови продукти са измислени от Владимир Грънчаров, чиято съпруга също е работила в мандрата преди да излезе наскоро по майчинство. Марлен също е щастлива майка на малък юнак, а съпругът ѝ е част от семейния бизнес, пише "Агри.бг".







