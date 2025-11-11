ЗАРЕЖДАНЕ...
|Животновъди: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се трови с фалшиво сирене
"Недопустимо е държавата да допуска да се трови нацията,“ категоричен е Синапов и добави, че трябва да се поеме отговорност от контролните органи. По думите му е хубаво, че е констатирано, че 9500 тона фалшиво сирене са продадени в търговската мрежа, но лошото е, че е допуснато това да се случи и не е предотвратен процесът в зародиш. "Тук са на ход контролните органи, БАБХ, КЗК,“ които според него не си гледат добре работата, но са напълно наясно и виждат какво се случва в магазинната мрежа и в предприятията. "Няма кой знае колко млекопреработвателни предприятия, така че да не могат да бъдат контролирани. Трябва да се сложи единен стандарт и да спрем да тровим нашите потребители с такива фалшиви продукти, не само млечни, но и месни продукти.“
Според госта, ако има недостиг на сурова продукция, ако не могат българските производители да произвеждат такова количество, което е необходимо за мандрите, тогава трябва да се внася, "но да се внася по правила. Не да се внася излишъка, който в ЕС не го дават даже на животните, и ние да го преработваме“, като даде пример с това, че България е единственият вносител на дълбоко замразени меса в Европа.
Председателят на асоциацията алармира и за навлизането на украинските млечни продукти, които се внасят според него без мита и без какъвто и да е било контрол, като заливат и подбиват цените в цяла Европа. "Обществото трябва да се събуди веднъж завинаги. Трябва да си защитим националните интереси. Ние, земеделците, като работещи хора в България, в момента сме подложени с този бюджет на силен удар. Много голяма част от нас ще приключат – вдигане на осигуровки, вдигане на данъци,“ каза той и попита докога работещи хора в България ще работят, за да издържат една неработеща бюрокрация.
