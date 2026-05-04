Цените на агнешкото месо за предстоящия празник Гергьовден запазват нивата си от Великден, като килограм живо тегло се търгува за 7 евро, а в търговската мрежа стойностите достигат до 17 евро. Въпреки че за потребителите сумите изглеждат високи, производителите подчертават, че разликата спрямо миналата година се дължи на обективни икономически фактори, а не на спекула от тяхна страна.

В овцеферма в село Езерово, където се отглеждат над 1500 животни, животновъдът Здравко Узунов обяснява, че цената за кланиците е 5,50 евро, докато на дребно за живо тегло е 7 евро. Като основни причини за поскъпването спрямо миналогодишните 12 лева той посочва почти двойния скок на цената на електроенергията, по-високите разходи за горива и увеличените осигуровки. Според него проблемът с крайните високи цени не идва от производителите, а от търговските надценки.

В търговската мрежа в Хасково килограм агнешко месо се предлага на цени между 15 и 17 евро. Много от гражданите споделят, че тези стойности са непосилни за личните им бюджети, особено за пенсионерите, като някои сравняват ситуацията с прехода от лев към евро. Въпреки финансовите затруднения, част от потребителите са категорични, че ще спазят традицията и ще закупят месо за празника, дори и в по-малки количества или чрез познати на по-ниски цени, предава БНТ.