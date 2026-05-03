Жена е загинала при пътнотранспортно произшествие на Северната скоростна тангента в София, съобщиха от МВР. Сигналът за инцидента е подаден около 13:10 часа в района на 6-ия километър в посока Ботевград. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

По първоначална информация в катастрофата са участвали три леки автомобила. Шестима души са транспортирани в болнични заведения за преглед и лечение. Впоследствие една от пострадалите – възрастна пътничка, е починала.

Четирима от пострадалите са транспортирани в "Пирогов", съобщиха от лечебното заведение.

Сред тях е и петгодишно момче. След подробни изследвания и прегледи, детето остава с контузия в болницата, без непосредствена опасност за живота към момента. С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Тя остава в болницата, но като придружител. Бащата на момченцето също преминава подробни прегледи и изследвания, контактен и адекватен, без непосредствена опасност за живота към момента.

Жената, пътувала в друг автомобил, е преминала прегледи и изследвания в "Пирогов". Тя има контузия на едната ръка и е освободена.