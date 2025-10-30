ИЗПРАТИ НОВИНА
Жена пострада след верижно меле на пътя Бургас – Варна
© Burgas24.bg
Вчера около 17:45 ч. на пътя Бургас – Варна, при км 232+600 в посока "Сарафово“, лек автомобил "Фолксваген Пасат“, управляван от 33-годишен мъж от Генерал Тошево, поради неспазване на дистанция блъска намаляващия скоростта си пред него лек автомобил "Мазда 2“, управляван от 32-годишен несебърлия. Маздата отскача напред и удря намаляващия скоростта си пред него "Ауди А 6“, управляван от 36-годишна жена от  Равда.

Последната е получила контузия на главата и гръдния кош. Тя е прегледана в болница "Сърце и мозък“ и е освободена за домашно лечение.







