|Жена почина докато чака премиера на Софийската опера
Възрастна жена от публиката почина, докато очакваше началото на спектакъла. На мястото пристигна линейка.
Публиката бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта, предаде БНТ.
Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.
