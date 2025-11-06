ЗАРЕЖДАНЕ...
|Желязков и Зеленски се чуха по телефона
Двамата разговаряха по телефона днес следобед. Сред останалите теми във фокус на разговора им бяха още сигурността, с акцент върху Черно море, както и възможностите на европейския инструмент SAFE. Това съобщиха от Министерския съвет.
