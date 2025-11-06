Желязков и Зеленски се чуха по телефона

© Енергийната сигурност в региона и възможностите за засилване на сътрудничеството в тази област обсъдиха министър-председателят Росен Желязков и президентът на Украйна Володимир Зеленски.



Двамата разговаряха по телефона днес следобед. Сред останалите теми във фокус на разговора им бяха още сигурността, с акцент върху Черно море, както и възможностите на европейския инструмент SAFE. Това съобщиха от Министерския съвет.











