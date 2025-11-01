Желязков: Следвайте примерите на будителите

© "Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите, защото те не са нещо абстрактно. В техния пример, в тяхното житие има много основания, с което можем да се гордеем, да ги следваме, да спазваме техните завети", каза премиерът Росен Желязков по повод Деня на народните будители.



Той благодари на учителите, не само за техния всеотдаен труд, а за това, че те са онези, които дават вдъхновението, дават знанието и най-вече добродетелите и вярата в доброто.



"Вече повече от 100 години в България празнуваме Деня на народните будители на тази дата, на датата, на която честваме и Свети Иван Рилски, който е покровител на България. Повече от 100 години ние се обръщаме към всички онези, които са дали своя принос, волно или неволно, за това българският дух да преживее трудни времена и да пребъдва", каза още премиерът.