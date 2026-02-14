Желязков: Партньорството с Турция е изключително важно за установяването на мир

© Anadolu Agency Според премиера в оставка Росен Желязков сътрудничеството с Турция има стратегическо значение за региона.



"В наши дни светът жадува за мир. За нас партньорството с Турция е изключително важно за установяването на мир," каза Желязков пред Анадолската агецния от Мюнхен.



Той отбеляза, че и двете страни участват в дипломатически инициативи, свързани с Близкия изток. "Мисля, че с Турция сме много добър пример за това как партньорството между съседни страни може да улесни и популяризира мирния процес в света", добави той.



Относно ситуацията в Близкия изток, Желязков поясни, че България поддържа отношения както с Израел, така и с Палестина и вярва, че балансираното ангажиране може да помогне за намаляване на напрежението.