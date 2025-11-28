Земетресение е регистрирано край Бургас

© EMSC Земетресение с магнитуд 1,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в България днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил 98 км югозападно от Варна, на 12 км югозападно от Бургас, и е било с дълбочина 7 км.



По данни на EMSC трусът е станал в 12:38 часа.