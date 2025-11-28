ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресение е регистрирано край Бургас
Епицентърът на земетресението е бил 98 км югозападно от Варна, на 12 км югозападно от Бургас, и е било с дълбочина 7 км.
По данни на EMSC трусът е станал в 12:38 часа.
