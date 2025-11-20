Здравко Василев: Украинските бежанци вече се интегрираха и държавата трябва да спре помощите за тях

© Бившият участник в "Биг Брадър“ Здравко Василев коментира темата за украинските бежанци в предаването "Контра“ по телевизия "Евроком", като подчерта, че е необходимо институциите да направят по-точна оценка на нуждите на хората, дошли у нас вследствие на войната.



Василев сподели, че още в началото на конфликта е станал свидетел на истински пострадали семейства, пристигнали в България с "надупчени от куршуми автомобили“. По думите му много от тези хора вече говорят български, намерили са работа и не разчитат на държавна помощ.



"Такива хора, които наистина по тази работа изгубиха всичко… те си интегрираха“, подчерта той, отбелязвайки, че въпреки тежките обстоятелства много от бежанците са успели да започнат самостоятелен живот в страната.



Според Здравко Василев държавата трябва да насочи усилията си към ясното разграничаване на онези, които реално се нуждаят от подкрепа.



"Ако властта направи реална оценка на ситуацията и спре помощите на тези, които не се нуждаят, ще има възможност средствата да стигнат до тези, които истински се нуждаят от тях“, заяви той.



Василев подчерта, че по-добрата преценка и целенасочената помощ биха позволили по-ефективна интеграция и по-справедливо разпределение на обществените ресурси.