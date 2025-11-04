ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Трафикът на летището в Брюксел е временно преустановен. Както НАТО, така и Европейският съюз са в състояние на повишена готовност след поредица от нарушения на въздушното пространство, за които се смята, че са дело на Русия. Всички полети до и от летището в Брюксел Завентем са временно преустановени след съобщения за дрон, летящ над летището, съобщи обществената телевизия VRT.
"Поради съображения за безопасност целият въздушен трафик е временно преустановен“, заявява Курт Вервилиген, говорител на skeyes, публичната компания, отговаряща за гражданското въздушно пространство на Белгия.
Той посочва, че дронът е забелязан около 20:00 ч. местно време, което е наложило пренасочването на полетите към други летища, като Остенд-Брюж и Шарлероа Брюксел Юг.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени...
22:06 / 04.11.2025
Заведенията против Бюджет 2026
20:05 / 04.11.2025
Ето го автомобила, в който се е самоубил бившият мъж на 45-годишн...
19:00 / 04.11.2025
Линейка блъсна и уби пешеходец
17:26 / 04.11.2025
Спецакция: Откриха над 26 тона месо с неясен произход
17:12 / 04.11.2025
Миг невнимание и тежък сблъсък на пътя Асеновград - Смолян
16:52 / 04.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS