|Затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
Пътят ще бъде отворен отново, след като бъде почистен и стане възможно безопасното преминаване на автомобили по него. За обходен маршрут може да се използва Пещера - Батак - Ракитово - Гара Костандово - Велинград.
Пътят Белово - Юндола също може да се използва като обходен. Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите, съобщиха от пресцентъра на МВР.
