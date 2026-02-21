Затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите

© Архивна снимка Временно затварено за движение е дефилето от село Варвара до Гара Костандово. Причината са паднали на няколко места камъни и скална маса, както и опасност от падането на нови в резултат на обилните валежи от дъжд.



Пътят ще бъде отворен отново, след като бъде почистен и стане възможно безопасното преминаване на автомобили по него. За обходен маршрут може да се използва Пещера - Батак - Ракитово - Гара Костандово - Велинград.



Пътят Белово - Юндола също може да се използва като обходен. Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите, съобщиха от пресцентъра на МВР.