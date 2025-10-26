ИЗПРАТИ НОВИНА
Затруднения без край по АМ "Тракия"
Автор: Десислава Томева 08:09
©
На 26 и 27 октомври /неделя и понеделник/, от 8 ч. до 18 ч.,  ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на АМ "Тракия“, в двете посоки на движение. Поради това ще е ограничено движението в изпреварващите ленти, а превозните средства ще преминават в активната и аварийната лента и в двете платна на магистралата.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


