ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Засилен интерес към подмяната на лични документи, cлед 1 януари цените се вдигат
Личната карта на Илиян от Монтана изтича през декември. За да не чака последния момент, той вече е подал документите за нова. "На 23 декември ми изтича старата лична карта и сега подадох за нова. 18 лева платих", казва Илиян Насков.
До края на декември изтича и гратисният период, в който личните карти могат да се подменят на по- ниски цени.
"Личната карта на лица от 17 до 70-годишна възраст в момента е 18 лева, а след 1 януари таксата ще бъде 15,34 евро. Могат да дойдат преди изтичане срока на валидност, което е дори и желателно, за да не се образуват опашки. Това е удобство и за гражданите и за служителите", обясни Галина Захариева, началник сектор БДС- Монтана.
Ако не подмените личната си карта в 30-дневен срок след изтичане на валидността, глобата е от 50 до 250 лева. "Има леко завишение на бройката, които идват, но не се наблюдава така масово да идват да си подменят личните карти", каза Галина Захариева.
Покрай подмяната на изтичащи документи не липсват и други причини хората да подават заявление за нови лични карти.
"Чух по телевизията, че всички лични карти независимо дали са срочни или безсрочни се подменят и защо да не я подменя сега заедно с шофьорската книжа", каза пред NOVA Антоанета Василева.
"От една стълба паднах, счупих си ръката и картата и сега предполагам ще ме глобят, но ми трябва нова карта, защото се е спукала на две", обяснява Иван Киров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина известен български бизнесмен и благодетел
09:17 / 30.11.2025
Шофьор: Дадох 200 лева за прехвърляне на автомобил, чиято стойнос...
09:02 / 30.11.2025
Хладна ще е неделята в Пловдив
08:27 / 30.11.2025
Управител на заведениe: Цените тази година са по-скъпи, но те не ...
08:38 / 30.11.2025
Елтън Джон: Това е опустошително, последните 15 месеца бяха трудн...
08:34 / 30.11.2025
Андреевден е!
08:13 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS