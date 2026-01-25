ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Заради високите цени в Пловдив купувачите се насочват към по-малките градове наблизо
С парите за боксониера или гарсониера в София може да бъде купен двустаен апартамент в Перник и дори малко по-голямо жилище в краен квартал. Общините Елин Пелин и Горна Малина също предлагат много добри условия за живот около столицата. Подобни тенденции има и в по-малките селища около Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.
Интересна тенденция на пазара на имоти, е че много хора напускат София и живеят половин година в тихи и спокойни градчета по морето, а след това половин година са в зимните курорти. Това не са единични случаи, а хора, които избягват стреса в големия град.
Присъединяването на България към еврозоната се очаква да повлияе положително на туризма, което ще се отрази и на пазара на ваканционни имоти в страната. Затова брокерите очакват повече чуждестранни купувачи, пише "Труд".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Януари го изпращаме със странни температури, скиорите плачат
21:16 / 24.01.2026
Близки и почитатели се сбогуваха с Калин Терзийски
19:15 / 24.01.2026
Надежда Йорданова: Радев не е показал реални действия срещу коруп...
19:11 / 24.01.2026
Почина първият наш бизнесмен, отвлечен за откуп от един милион ле...
16:31 / 24.01.2026
Петър Стоянович: Българинът се заробва до гроб само и само да куп...
16:13 / 24.01.2026
Позиция на bTV Media Group: Грубо и недопустимо!
15:29 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS