Ограничено е движението по път II-19 Симитли – Разлог през прохода "Предел" за МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета поради обилен снеговалеж и снегопочистване. Това съобщават от АПИ.



Движението се регулира от "Пътна полиция". От кадри от очевидци става ясно, че снеговалежът е обилен, а трафикът е много натоварен и се е образувало задръстване.



Снегът вали интензивно и вече има натрупвания на асфалта.



