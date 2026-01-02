ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Проблемът е, че прагът за достъп до помощи се определя с бюджета на държавата за всяка година, като винаги малко се завишава, за да не лиши увеличението на минималната заплата хора от помощи. Тази година обаче имаме нова минимална заплата - 620,20 евро, а стар праг.
Така до приемането на нов бюджет семейни помощи за деца ще се отпускат на семейства, за които средномесечният доход на човек за предходните 12 месеца е 388,58 евро, пише "Сега". Тъй като се вземат предвид доходите за 12 месеца назад, ефектът ще се прояви по-късно. МФ планираше да увеличи прага за достъп от Нова година на 415 евро.
Стари са и размерите на всички семейни помощи. Размерът на детските надбавки изглежда така в евро:
1. за семейство с едно дете – 25,57 евро;
2. за семейство с две деца – 56,25 евро;
3. за семейство с три деца – 84,37 евро;
4. за семейство с четири деца – 89,48 евро сега, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 10,23 евро.
За близнаци сумата за поредна година остава 38,35 евро. Тези суми бяха закръглени нагоре до 26-90 евро в проекта на бюджет за 2026 г., но при липса на такъв сега би следвало да се приложи официалният курс от 1,95583 лв. за 1 евро при закръгляне на втория знак след десетичната запетая винаги нагоре в полза на получателя, както се прави при социалните плащания и пенсиите.
Правилото за изплащането на възнаграждения, обезщетения, пенсии, парични и социални помощи гласи, че ако при закръгляването третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.
Помощта за ученици в първи-четвърти клас и в осми клас е 153,39 евро, като вторият транш от нея ще се изплати в следващите месеци в евро.
Данъчните облекчения за деца също остават без промяна. Сумата, която ще се приспада от годишната данъчна основа е:
1. едно дете – 3067,75 евро;
2. две деца – 6135,50 евро;
3. три и повече деца – 9203,25 евро.
За деца с увреждания ще се приспадат 6135,50 евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 326
|предишна страница [ 1/55 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и ...
13:50 / 02.01.2026
Да посрещнеш изгрева на Черни връх – лудост или зареждащо изживяв...
12:53 / 02.01.2026
Тежко отмъщение от бившата за един българин в първите дни от 2026...
12:15 / 02.01.2026
Инфекционист: Започва остро!
10:38 / 02.01.2026
Важна информация за клиентите на Пощенска банка
10:02 / 02.01.2026
Търговците на горива: Разликата между веригите при цените е около...
10:14 / 02.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS