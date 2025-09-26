ИЗПРАТИ НОВИНА
Заради фалшиво положителен тест за дрога: Мъж загуби работата си като шофьор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:44
© NOVA
Да си принуден да напуснеш работа заради фалшиво положителен полеви тест за дрога. Поредният потърпевш чакал 8 месеца, за да докаже, че не е виновен. През това време, заради отнемането на книжката му, Александър Павлов трябвало да напусне работата си като доставчик на храна, защото не можел да шофира.  

"Бях спрян на 17 февруари около 23 часа от една патрулка. Впоследствие дойде още една. Тестваха ме а алкохол – пробата беше отрицателна. След това ми направиха тест с "Дръг 5000" и излезе, че съм употребил амфетамин. Тогава започнаха мъките", разказва потърпевшият пред NOVA.

По думите му полицаите не се представили и не казали рутинна проверка ли правят или го тестват по сигнал. Накарали го над 35 мин. да напоява тампона от теста в устата си.

"Не видях моята проба ли се слага в касетата, защото точно тогава единият полицай ме завъртя. За мен е учудващо защо машината се намираше в краката на полицая, а не отзад под камерата, както е по закон", посочи Александър Павлов.

Мъжът дал кръвна проба и урина в лаборатория и бил задържан в Шесто районно в София. На другия ден бил пуснат и той отишъл в частна лаборатория. Всички проби му били отрицателни.

Потърпевшите от фалшиво положителни тестове за наркотици организират протест на 18 октомври в триъгълника на властта, като настояват за резултати в рамките на две седмици и да не бъдат арестувани и третирани като престъпници.







Статистика: