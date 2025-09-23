ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започват нови ремонти на АМ "Тракия"
От днес стартират дейностите по 11-километрова отсечка в Сливенско, в участъка между 262-и и 273-и километър. За целта се ограничава движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.
На 24 септември (сряда) ще започне и превантивен ремонт в платното за Бургас на 8 километър от магистрала "Тракия“, в участъка между 90-и и 98-и километър, на територията на област Пазарджик. За изпълнението на планираните дейности ще е ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока към столицата.
При интензивен трафик и за повишаване на безопасността през уикендите ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а в неделя две ленти за пътуващите към столицата и една за посока Бургас, информират още от АПИ.
Технологичните проекти за ремонт на отсечките предвиждат цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и други. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро. Първо ще се ремонтира платното за Бургас, а след това и платното за София. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 30 ноември. Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ "Тракия“ на "Автомагистрали“ ЕАД.
От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
От днес започва и превантивен ремонт в платното за Бургас на девет километра от магистрала "Тракия“.
