Започват консултациите на президента с парламентарните групи

© Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.



Съгласие да седнат на "горещия стол" изразиха петима от потенциалните кандидати. Това са: подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.



Днес президентът Йотова ще посрещне последователно представители на парламентарната грапа на ГЕРБ-СДС и след това на ПП-ДБ.