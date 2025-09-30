ИЗПРАТИ НОВИНА
Започва публикуването на данни от търговските вериги в портала "Колко струва"
Автор: Цвети Христова 07:58
©
Очаква се днес да започне публикуването на данни от търговските вериги в интернет портала "Колко струва". Това се посочва в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев относно тяхно запитване. Премиерът предоставя на двамата депутати подробна информация за интернет портала, предвиден в Закона за въвеждане на еврото в Република България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Сайтът беше създаден от КЗП като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас.

В сайта ще се публикуват 101 вида стоки, чийто цени ще бъдат ежедневно оповестявани. Това включва голямата потребителска кошница, т.е. стоки от първа необходимост, данните за които всеки ден ще подават големите търговски вериги, за да ги прилага комисията в изготвената за целта платформа.

Търговците са задължени също да публикуват ежедневно на сайтовете си актуалните цени на всички предлагани от тях стоки. Това трябва да става до 7:00 часа, след което веднага да подават данните и до КЗП.


