Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт"
Автор: Елиза Дечева 10:00Коментари (0)752
©
След арестите, свързани с принуда, аморално и отвратително поведение на публичните личности Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов, районната администрация на “Изгрев" започва незабавна проверка на дейността на “Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936" в ж.к."Изток". Това заяви кметът на столичния квартал "Изток" д-р Делян Георгиев

"Фокус" припомня, че вчера "Arcadia Fusion ART“ и театър "София" отстраниха актьора Росен Белов заради случая от "Дианабад", при който bTV съобщи, че актьорът, който заедно с д-р Станимир Хасърджиев, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче. 

"Фокус" публикува целия текст на районния кмет без редакторска намеса: 

Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи.

Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното ѝ отстраняване от читалището. Още в понеделник, ще извикам на среща Председателя на настоятелството на институцията, за да обсъдим последващите действия на общината.

Няма да допусна децата на “Изток", “Изгрев" и “Дианабад" да бъдат изложени дори и на минимален риск!


Още по темата: общо новини по темата: 3
25.10.2025 Театър "София" също отстрани актьора Росен Белов след гей скандала
25.10.2025 Актьорът Росен Белов е сред арестуваните за оргия с дрогиран младеж
24.10.2025 Д-р Хасърджиев и още трима души са обвинени в престъпление






