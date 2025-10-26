ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва незабавна проверка на дейността на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт"
"Фокус" припомня, че вчера "Arcadia Fusion ART“ и театър "София" отстраниха актьора Росен Белов заради случая от "Дианабад", при който bTV съобщи, че актьорът, който заедно с д-р Станимир Хасърджиев, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче.
"Фокус" публикува целия текст на районния кмет без редакторска намеса:
Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи.
Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното ѝ отстраняване от читалището. Още в понеделник, ще извикам на среща Председателя на настоятелството на институцията, за да обсъдим последващите действия на общината.
Няма да допусна децата на “Изток", “Изгрев" и “Дианабад" да бъдат изложени дори и на минимален риск!
