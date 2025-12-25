ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва кампания за обучение на пилоти за спешната въздушна помощ
Кампанията е под надслов "Започни обучението си за пилот - Стани пилот, спаси живот!“, информира bTV.
Кандидатите трябва да са на възраст между 19–35 г., в отлично физическо и психическо здраве. Изисква се владеене на английски език. На одобрените кандидати се предлага международно сертифицирано обучение, без лични финансови разходи, възможност за кариерно развитие и др.
Преди дни беше тестван във въздуха петият български хеликоптер за системата за спешна медицинска помощ . Първият пристигна в България в началото на 2024 година.
