Заплата от 6700 евро и сигурност за цял живот, но по-малко от 3% от кандидатите ще успеят

© След седемгодишно прекъсване Брюксел отново отваря вратите си към една от най-желаните професионални пътеки на континента. Европейската служба за подбор на персонал възобнови знаковия конкурс AD5, който традиционно служи като основен портал към постоянните позиции в Европейската комисия.



Мащабът на интереса е внушителен, като прогнозите сочат, че между 50 000 и 60 000 души ще се опитат да спечелят място в административния елит на Съюза. Залогът е голям, тъй като позицията предлага не само престиж и дългосрочна сигурност, но и начално месечно възнаграждение, което може да достигне 6758 евро.



Статистиката обаче е безпощадна и подчертава огромната конкуренция, пред която са изправени кандидатите. Макар в резервния списък да бъдат включени 1490 души, реални постоянни позиции ще получат едва около 750 от тях.



Това означава, че по-малко от 3% от всички подали документи ще успеят да преминат успешно през финалната цедка.



Пътят към успеха изисква изключителна подготовка, тъй като процедурата включва серия от интензивни онлайн изпити. Кандидатите трябва да демонстрират не само остро логическо мислене, но и задълбочени познания за функционирането на Европейския съюз, висока дигитална грамотност и способност за прецизно формулиране на политики.



Тази мащабна кампания за наемане на нови служители идва в ключов за институциите момент. Под ръководството на Урсула фон дер Лайен Европейската комисия поставя ясен акцент върху привличането на ново поколение таланти. На фона на вълната от предстоящи пенсионирания сред висшите чиновници, Брюксел се стреми да засили своя дигитален капацитет и да внесе свежа енергия в административния апарат.



Така конкурсът се превръща в стратегическа стъпка към модернизацията на европейските институции. Всички желаещи разполагат с време до 10 март, за да подадат своите документи, а най-добре представилите се могат да очакват своето назначение в рамките на следващите две години.