ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Заплата от 6700 евро и сигурност за цял живот, но по-малко от 3% от кандидатите ще успеят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32Коментари (0)554
©
След седемгодишно прекъсване Брюксел отново отваря вратите си към една от най-желаните професионални пътеки на континента. Европейската служба за подбор на персонал възобнови знаковия конкурс AD5, който традиционно служи като основен портал към постоянните позиции в Европейската комисия.

Мащабът на интереса е внушителен, като прогнозите сочат, че между 50 000 и 60 000 души ще се опитат да спечелят място в административния елит на Съюза. Залогът е голям, тъй като позицията предлага не само престиж и дългосрочна сигурност, но и начално месечно възнаграждение, което може да достигне 6758 евро.

Статистиката обаче е безпощадна и подчертава огромната конкуренция, пред която са изправени кандидатите. Макар в резервния списък да бъдат включени 1490 души, реални постоянни позиции ще получат едва около 750 от тях.

Това означава, че по-малко от 3% от всички подали документи ще успеят да преминат успешно през финалната цедка.

Пътят към успеха изисква изключителна подготовка, тъй като процедурата включва серия от интензивни онлайн изпити. Кандидатите трябва да демонстрират не само остро логическо мислене, но и задълбочени познания за функционирането на Европейския съюз, висока дигитална грамотност и способност за прецизно формулиране на политики.

Тази мащабна кампания за наемане на нови служители идва в ключов за институциите момент. Под ръководството на Урсула фон дер Лайен Европейската комисия поставя ясен акцент върху привличането на ново поколение таланти. На фона на вълната от предстоящи пенсионирания сред висшите чиновници, Брюксел се стреми да засили своя дигитален капацитет и да внесе свежа енергия в административния апарат.

Така конкурсът се превръща в стратегическа стъпка към модернизацията на европейските институции. Всички желаещи разполагат с време до 10 март, за да подадат своите документи, а най-добре представилите се могат да очакват своето назначение в рамките на следващите две години.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада
09:45 / 19.02.2026
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което ...
09:27 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха ге...
09:03 / 19.02.2026
До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка ...
08:36 / 19.02.2026
Йотова назначи служебния кабинет
08:37 / 19.02.2026
НАП с важно съобщение за издаването на ПИК
08:08 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Скок на цените на тока
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: