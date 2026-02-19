ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Заплата от 6700 евро и сигурност за цял живот, но по-малко от 3% от кандидатите ще успеят
Мащабът на интереса е внушителен, като прогнозите сочат, че между 50 000 и 60 000 души ще се опитат да спечелят място в административния елит на Съюза. Залогът е голям, тъй като позицията предлага не само престиж и дългосрочна сигурност, но и начално месечно възнаграждение, което може да достигне 6758 евро.
Статистиката обаче е безпощадна и подчертава огромната конкуренция, пред която са изправени кандидатите. Макар в резервния списък да бъдат включени 1490 души, реални постоянни позиции ще получат едва около 750 от тях.
Това означава, че по-малко от 3% от всички подали документи ще успеят да преминат успешно през финалната цедка.
Пътят към успеха изисква изключителна подготовка, тъй като процедурата включва серия от интензивни онлайн изпити. Кандидатите трябва да демонстрират не само остро логическо мислене, но и задълбочени познания за функционирането на Европейския съюз, висока дигитална грамотност и способност за прецизно формулиране на политики.
Тази мащабна кампания за наемане на нови служители идва в ключов за институциите момент. Под ръководството на Урсула фон дер Лайен Европейската комисия поставя ясен акцент върху привличането на ново поколение таланти. На фона на вълната от предстоящи пенсионирания сред висшите чиновници, Брюксел се стреми да засили своя дигитален капацитет и да внесе свежа енергия в административния апарат.
Така конкурсът се превръща в стратегическа стъпка към модернизацията на европейските институции. Всички желаещи разполагат с време до 10 март, за да подадат своите документи, а най-добре представилите се могат да очакват своето назначение в рамките на следващите две години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада
09:45 / 19.02.2026
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което ...
09:27 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха ге...
09:03 / 19.02.2026
До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка ...
08:36 / 19.02.2026
Йотова назначи служебния кабинет
08:37 / 19.02.2026
НАП с важно съобщение за издаването на ПИК
08:08 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Рядко явление посред зима
21:05 / 17.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS