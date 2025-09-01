ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Заплата, която е четири пъти над минималната в България, не убеди млади лекари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:41Коментари (0)649
©
Медицински специализации в няколко ключови направления остават незаети, дори когато за тях се предлага възнаграждение до 5000 лева месечно. Оказва се, че дори четири пъти по-висока от минималната за страната заплата не е достатъчен стимул за младите хора да избират лекарската професия. Особено засегнати са хирургията и онкологията – специалности, за които в момента няма кандидати.

В частна болница в Бургас условията са отлични: модерна апаратура, добри условия на труд и високо възнаграждение. Въпреки това интересът към специализацията остава ограничен.

"Пуснахме 30 позиции, до момента имаме 19 кандидати. Това означава заетост на 63% от обявените бройки“, обясни пред БНТ Семир Абумелих, директор на лечебното заведение.

"В хирургичните специалности и онкологията търсим специализанти. Заплатата е 5000 лева брутно, както в Италия. Недостигът на кадри в Бургас е свързан с географията – в София има концентрация на млади лекари и на всеки ъгъл можеш да намериш специализант. Да решиш да дойдеш, да живееш и работиш в Бургас не е лесно решение. Но откъм заплащане сме сред най-високите в страната, а обучението е на много високо ниво.“

Освен финансовите стимули, болницата предлага и служебни жилища за младите лекари, които не са от Бургас.

"Не ги задължаваме да работят при нас след завършване на специализацията“, допълни Абумелих.

Давид Драгиев, завършил медицина във Варна, избира да специализира урология в бургаската болница

. "Един специализант търси най-вече добро обучение в подходяща среда с колеги, готови да предадат занаята си. Разбира се, заплащането също е важен фактор, който напоследък стана много чувствителна тема“, споделя той.

В държавната Университетска многопрофилна болница за активно лечение в Бургас местата за специализанти са заети около 80%, въпреки че възнаграждението там е значително по-ниско – малко над 2000 лева.

"Искам да се развивам в своята родина и да помагам на пациентите, които имат нужда тук. Много колеги избират чужбина за специализация и развитие, тъй като там заплащането е значително по-високо“, казва Драгиев.

В България бъдещите медицински специалисти проявяват най-голям интерес към кожни, очни и детски отделения, докато специалности като хирургия и онкология остават с недостиг на кадри.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Немислимо е в държавната администрация да има 4-дневна р...
19:42 / 01.09.2025
Здравните профилактични карти на децата вече могат да се издават ...
19:34 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очак...
19:05 / 01.09.2025
Любомир Дацов: Когато нарушаваш баланса дълго време, тогава идва ...
19:53 / 01.09.2025
Народът тръгна към Гърция
17:21 / 01.09.2025
Атанас Атанасов иска отстраняване на шефа на ДАНС
16:29 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Колективната отбрана на Европа
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: