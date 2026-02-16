ЗАРЕЖДАНЕ...
|Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица, имало е жени и деца
Вандалският акт се е развил около 01:30 тази нощ. В къщата е имало жени и деца.
"Чух нещо като експлозия. Погледнах към двора и видях, че автомобилът ми гори вътре в имота. Веднага се обадих на 112“, разказа Самуил Попов пред NOVA. Малко по-късно дим започнал да влиза и в къщата. Впоследствие той установил, че е била подпалена и входната врата.
"Двама души са влезли, сипали са запалима течност и така е започнал да гори автомобилът, а след това и къщата“, обясни кметът. Попов твърди, че е видял мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва.
Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.
