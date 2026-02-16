ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Запалиха колата и къщата на кмета на Бистрица, имало е жени и деца
Автор: ИА Фокус 07:51Коментари (0)545
©
виж галерията
Запалиха колата и входната врата на кмета на Бистрица - Самуил Попов. За случая стана ясно първо от социалните мрежи.

Вандалският акт се е развил около 01:30 тази нощ. В къщата е имало жени и деца. 

"Чух нещо като експлозия. Погледнах към двора и видях, че автомобилът ми гори вътре в имота. Веднага се обадих на 112“, разказа Самуил Попов пред NOVA. Малко по-късно дим започнал да влиза и в къщата. Впоследствие той установил, че е била подпалена и входната врата.

"Двама души са влезли, сипали са запалима течност и така е започнал да гори автомобилът, а след това и къщата“, обясни кметът. Попов твърди, че е видял мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва.

Той посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ако рейнджърите от "Петрохан" са се самоубили, кой е спрял камери...
19:42 / 15.02.2026
Майката на Николай Златков: Не виждам как педофилът и убиец Калуш...
18:33 / 15.02.2026
През 2007 г. България е изнасяла 114 милиона литра вино, а днес ...
18:09 / 15.02.2026
Имотен експерт: Ако някой реши да купува жилище сега, разликата с...
17:40 / 15.02.2026
Наводнения и срутища блокират пътища и оставят населени места без...
17:45 / 15.02.2026
Бойко Борисов: Забавлявам се с медийните измишльотини за Делян До...
17:49 / 15.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Безопасно ли е да пием сода за хляб?
Безопасно ли е да пием сода за хляб?
16:36 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Природни стихии
Скок на цените на тока
Три трупа са открити в хижа
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: