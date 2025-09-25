ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зам.-кметът на Ихтиман за задръстванията на АМ "Тракия": АПИ се опитват да реверсират движението, но малко са се забавили
В четвъртък сутрин лентата в посока София край Ихтиман е една, а трафикът – засилен. Лентите в посока Бургас са две, но там коли почти не преминават. Според зам.-кмета на Ихтиман Тони Кацаров сутрин движението е към столицата и би следвало към нея да има повече ленти.
"Виждам, че от Агенция "Пътна инфраструктура" се опитват да реверсират движението, но тази сутрин малко са се забавили", коментира пред NOVA той.
Ремонтите са между 24-и и 33-и километър на територията на област София, между 90-и и 98-и километър в област Пазарджик, както и в Сливенска област - между 262-и и 273-и километър.
