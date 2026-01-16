Закрива се антикорупционната комисия, реши на първо четене правна комисия

© ФОКУС На първо четене в Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание с 11 гласа "за", 4 "против" и 3 "въздържал се" народните представители приеха законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на антикорупционната комисия, съобщи репортер на ФОКУС.



Правната комисия на Народното събрание обсъди три законопроекта закриването на Комисията по противодействие на корупцията като прие само този на ГЕРБ-СДС. Другите два законопроекта, този на "ДПС-Ново Начало" и на "Продължаваме Промяната-Демократична България", бяха отхвърлени.



Какво предвижда законопроектът на ГЕРБ-СДС?



Законопроектът на ГЕРБ предлага закриване на Комисията за предотвратяване на корупцията (КПК), като разследващите й функции ще бъдат прехвърлени към ГДБОП. Превенцията на корупцията, установяването на конфликт на интереси и проверката за несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, ще преминат към Сметната палата.



Какво предвиждат другите два отхвърлени законопроекта?



Законопроектът на “ДПС Ново Начало" предлага закриване на антикорупционната комисия, като разследващите функции се прехвърлят към ДАНС, а проверката за несъответствие в декларираното имущество на публични лица да премине към Сметната палата. Законопроектът на ПП-ДБ предлага закриването на КПК в настоящия й вид, но създаването на нов орган, който да продължи да противодейства на корупцията, без разследващи функции



След това народните представители се заеха с разглеждането на промените в Изборния кодекс.