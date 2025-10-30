ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Зафиров: България ще остане единствената държава в ЕС с плосък данък
Зафиров бе категоричен, че за да се промени данъчната система е необходима подкрепата на цялото общество и на синдикатите. По думите му това не може да стане в рамките на бюджета за 2026 г., но може спокойно да се случи в Бюджет 2027 г.
"Ние не можем да продължаваме да функционираме по някакви островни модели. Ще останем единствената държава в ЕС с плосък данък. Това е просто абсурд", каза Зафиров.
Той посочи, че и днес продължават преговорите за бюджета за догодина. За да бъде върнат клас прослужено време за хората, наети в държавната администрация, по груби изчисления на Синдиката на административните служители в КТ "Подкрепа" ще са необходими около 250 млн. лв.
"За да ги има тези пари и за да се случат всички тези неща и други системно недофинансирани сектори и категории трудови хора да получат увеличение на възнаграждението си, трябва да променим данъчната система", настоя Зафиров. Председателят на НС на БСП каза още, че като председател на Съвета за административна реформа в Министерския съвет е един от радетелите за достойни възнаграждения в държавната администрация. "Общувам всеки ден с държавните служители и знам какъв дисбаланс има във възнагражденията, колко унизително ниски са те за определени категории служители и колко трудно се живее с тези пари", добави Зафиров и настоя за политическо, гражданско и синдикално обединение за промяна на данъчната система в България.
Той потвърди, че разбиране към исканията на служителите в държавната администрация има и апелира големият разговор как функционираме като държава и като общество по отношение на данъчната система да започне още сега.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
В Карлово гласуват важно решение за новия завод за барут
08:11 / 30.10.2025
Интерактивна карта показва всички участъци с контрол на средната ...
08:09 / 30.10.2025
Очаква ни слънчев ден и топло време
08:11 / 30.10.2025
Нова доза тежки валежи в тази част на България
23:03 / 29.10.2025
Румяна Бъчварова: Съществени фактори могат да предизвикат обществ...
22:41 / 29.10.2025
Експерт за труса в Турция: Със сигурност ще има по-силни земетрес...
22:40 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS