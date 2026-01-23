ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задават се проблеми с винетките
В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.
Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.
НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.
