Задава се приятно време
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:50Коментари (0)134
През нощта предимно ясно ще е над западните райони, над останалата част от страната облачността ще е значителна. На места в равнините и котловините ще е мъгливо. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°.

Утре над Северна България облачността ще е значителна, на много места главно по поречието на Дунав видимостта ще е намалена. В южните райони времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 9°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове по северното крайбрежие със значителна облачност и намалена видимост. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-10°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.







Статистика: