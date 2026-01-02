ЗАРЕЖДАНЕ...
|За първи път от години интервю с Борисов
Разговорът ще бъде публикуван в YouTube канала на Дачков. Борисов обяви, че в интервюто говори за предизвикателствата пред България, изборите през 2026 г., ходовете на ГЕРБ, мирът в Европа и още теми.
Очаква се видео записът заснет в централата на ГЕРБ да бъде публикуван тази вечер.
Коментари (0)
