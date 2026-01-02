За първи път от години интервю с Борисов

© Facebook Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който от години не дава индивидуални интервюта и не гостува по ТВ студиа, съобщи във Facebook, че е говорил пред Явор Дачков.



Разговорът ще бъде публикуван в YouTube канала на Дачков. Борисов обяви, че в интервюто говори за предизвикателствата пред България, изборите през 2026 г., ходовете на ГЕРБ, мирът в Европа и още теми.



Очаква се видео записът заснет в централата на ГЕРБ да бъде публикуван тази вечер.