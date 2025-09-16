ЗАРЕЖДАНЕ...
|За производството на една памучна тениска са нужни около 2700 литра прясна вода
За да се справи с нарастващите текстилни отпадъци, Европейският съюз въвежда законодателство, насочено към удължаване на жизнения цикъл на текстилните продукти и увеличаване на рециклирането. Подобряването на трайността на модните изделия е част от усилията за изграждане на кръгова икономика до 2050 г.
Какво представлява бързата мода?
Бързата мода е практика на постоянно предлагане на нови стилове на много ниски цени. Развитието ѝ е свързано с увеличаването на потреблението на дрехи, като ключова роля играят социалните мрежи и ускореното въвеждане на нови модни тенденции от индустрията. Това води до нарастване както на производството, така и на изхвърлянето на текстилни изделия.
Влиянието на бързата мода върху околната среда
Прекомерна употреба на природни ресурси
Производството на текстил изисква значителни количества вода и земя. Например за една памучна тениска са нужни около 2 700 литра прясна вода – количество, достатъчно за консумация от един човек за две години и половина.
През 2022 г. средното производство на текстил на човек в ЕС е изисквало: 333 кв. м земя; 12 куб. м вода; 523 кг суровини.
Замърсяване на водите
Текстилното производство е отговорно за около 20% от замърсяването на прясната вода в световен мащаб, главно поради използването на бои и химикали. Прането на синтетични материи отделя микрочастици пластмаса, които се натрупват в океаните и могат да попаднат в хранителната верига. Едно зареждане на пералня с полиестерови дрехи може да освободи до 700 000 микровлакна пластмаса.
Производството и потреблението на текстил води до увеличаване на климатичните изменения. През 2022 г. покупките на дрехи в ЕС са генерирали около 355 кг въглероден диоксид на човек – еквивалентът на пътуване със стандартен автомобил с петролно задвижване за 1 800 км.
Начинът, по който хората се освобождават от нежеланите дрехи, се е променил – вместо да ги даряват, те често ги изхвърлят. Между 4% и 9% от всички текстилни продукти на европейския пазар се унищожават, без никога да са използвани.
По-малко от половината от непотребните дрехи се събират за повторна употреба или рециклиране, а едва 1% се превръщат в нови изделия. Въпреки че използваните дрехи могат да се изнасят извън ЕС, около 87% от тях в крайна сметка се изгарят или депонират.
През март 2022 г. Европейската комисия представи стратегия за по-устойчиви текстилни продукти, които могат да бъдат използвани многократно, преправяни и рециклирани. Стратегията предвижда нови изисквания за екодизайн и предоставяне на по-ясна информация за продуктите, както и засилване на отговорността на компаниите за въздействието им върху околната среда.
През септември 2025 г. Европейският парламент одобри правила, според които страните от ЕС трябва да създадат схеми, които задължават производителите на дрехи, обувки, аксесоари, одеяла и спално бельо да покриват разходите за събиране, сортиране и рециклиране на техните продукти. Тези схеми ще обхващат и онлайн продажбите, както и производители извън ЕС.
Регламент за екодизайна
През 2024 г. Европейският парламент прие регламент за екодизайн, който изисква продуктите да се проектират така, че да ограничават въздействието върху околната среда през целия им жизнен цикъл. Регламентът задава минимални стандарти за трайност, поправяемост, енергийна ефективност и рециклиране.
От 2026 г. унищожаването на непродадени дрехи, обувки и аксесоари ще бъде забранено, а големите компании ще бъдат задължени да оповестяват броя на унищожените изделия и причините за това.
От 2024 г. е забранено използването на твърдения като "еко“ или "натурално“, без наличието на доказателства за тяхната валидност.
Екомаркировката на ЕС е знак за продукти, които отговарят на строги екологични критерии и минимизират замърсяването на водите и въздуха. Тя позволява на потребителите да разпознават екологично устойчиви продукти.
Бързата мода носи значително въздействие върху околната среда – от прекомерната консумация на природни ресурси до замърсяването на водите и емисиите на парникови газове. Законодателните мерки на ЕС показват ясна насока към изграждане на устойчива и кръгова текстилна индустрия, която подкрепя рециклирането, удължава живота на продуктите и намалява отпадъците.
