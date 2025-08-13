ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
За мнозина в Европа жилищното настаняване сега е основна причина за страдание и отчаяние
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:16Коментари (0)232
©
Цените на жилищата в България продължават да растат значително – през първото тримесечие на тази година те са се увеличили с 15,1% спрямо същия период на миналата година, което е почти три пъти повече от средното за ЕС. В социалните мрежи често се правят сравнения между скъпи имоти в България и чужбина – например тристаен апартамент в София срещу вила в Италия или замък във Франция.

Докато българите често обясняват ръста с очакванията за въвеждане на еврото, западни анализатори го свързват с по-широк глобален процес, който прави достъпността на жилищата сериозен проблем в Европа. Кметът на Барселона дори сравнява кризата с опасността от Русия, предупреждавайки, че липсата на достъпни жилища може да подкопае доверието на средната класа в демокрацията. Протести срещу скъпите наеми и недвижими имоти имаше в над 40 испански града.

Подобно е положението и в други големи европейски градове. “Жилищното настаняване се превърна в основен двигател на неравенството, засилвайки разделението между богатите и бедните и засягайки непропорционално малцинствените групи. За мнозина в Европа жилищното настаняване сега е основна причина за страдание и отчаяние. В същото време, ограбвайки нормалните хора от комфортен и достоен живот, жилищната криза пълни джобовете на малък брой хора и институции", пише в “Гардиан" Тим Уайт, цитиран от "24 часа".

Той от години изучава жилищното настаняване в Европа и смята, че с водените напоследък политики по въпроса властимащите се изместват към тези, които печелят от имотите, и се отдалечават от тези, които живеят в тях.

По думите му най-поразителната проява на тази промяна е агресивното навлизане в имотния пазар на финансови институции като частни инвестиционни компании, застрахователни дружества, хедж фондове, банки и пенсионни фондове.

“Подтикнати от разхлабената парична политика, те го считат за особено доходоносен и сигурен клас активи. Покупките на жилищни имоти в еврозоната от институционални инвеститори са се утроили през последното десетилетие", посочва Тим Уайт и допълва, че мащабът на случващото се на някои места е потресаващ.

В Ирландия например почти половината от всички жилища, пуснати в продажба от 2017 г. насам, са закупени от инвестиционни фондове. В Швеция делът на частните апартаменти под наем с такива собственици е нараснал до 24%. Дори във Виена, която е известна с огромния си субсидиран жилищен фонд, финансовите играчи притежават 42% от новите жилища под наем.

“Корпоративното завладяване на домовете ни не се е появило просто ей така. Десетилетия на приватизация на жилищния пазар, либерализация и спекулации позволиха на финансовия сектор да затегне контрола си върху европейските домакинства. От 80-те години на миналия век на места като Италия, Швеция и Германия държавните апартаменти бяха масово прехвърлени на частния пазар. В Берлин например огромни пакети обществени жилища бяха продадени за една нощ на големи корпорации. С една сделка Deutsche Wohnen закупи 60 000 апартамента през 2006 г. за 450 милиона евро, или само 7500 евро за жилище", разкрива английският изследовател.

В България също се увеличава инвестирането в имоти. Скандинавският фонд SEE international вече е най-големият наемодател в София и планира да увеличи броя на апартаментите си под наем до 1000 в следващите пет години. Въпреки това българският пазар остава сравнително достъпен, благодарение на висок процент собственост върху жилищата и ръст на заплатите. Според проучване на британската компания Roong Megastore, у нас е необходимо около 13 години работа, за да се изплати среден апартамент, което поставя България на 20-о място в света по достъпност на жилищата.

В заключение, поскъпването на имотите в България и Европа се дължи на комплекс от фактори – глобални инвестиционни тенденции, недостиг на жилища, социални и демографски промени – и не може да се обясни само с евентуалното въвеждане на еврото.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг
09:35 / 13.08.2025
Хампарцумян: Ако наистина има необосновано покачване на цените, т...
09:31 / 13.08.2025
Шефът на ГИТ: Инспекторките при разследване на инциденти виждат г...
09:10 / 13.08.2025
Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространств...
08:49 / 13.08.2025
Вписани са 30% повече сделки с недвижими имоти спрямо миналата го...
08:41 / 13.08.2025
Наша певица: Всичко стана пред очите ми, сърцето ми се скъса
08:27 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Икономическа зона "Тракия"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Мигрантски натиск към България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: