|За гражданите, които предпочитат да уедрят стотинките си чрез банка, важат ясни правила
През годините много българи са превърнали домовете си в малки трезори за монети. С наближаването на смяната на валутата обаче все повече хора бързат да уедрят спестяванията си.
Симеон Иванов е сред тези, които избират да обменят монетите си директно в централната банка. Той носи за обмяна над 1400 лева.
"От касичката само еднолевки и двулевки вече две години ги събирам. Като видях, че идва време за смяна на валутата, реших да пробвам. Те парите така са се обезценили, че нищо не можем да си купим с 1000 лева“, споделя Иванов.
Траяна Начева пък има друга стратегия – използва дребните суми за ежедневни покупки.
"Аз съм си ги приготвила и си плащам с тях – хляб, кафе, по-дребни покупки“, разказва тя, след като е преброила близо 80 лева в стотинки.
Търговците са първите, които усещат промяната в поведението на клиентите. Веселка Стоева, служител в търговски обект, потвърждава тенденцията:
"Преди нямаше – като попиташ клиент дали има стотинки, отговорът беше ‘не’. Сега всеки пита дали може да плати със стотинки. Много хора дори казват, че имат още и искат да ги донесат.“
За да се справят с увеличения оборот от монети, самите търговци също започват да връщат ресто основно в стотинки.
"Като събера много монети, и аз връщам рестото в монети. Хората си вадят резерва – фискалния резерв“, шегува се търговецът Иванка Тодорова.
За гражданите, които предпочитат да уедрят сумите си чрез банка, важат ясни правила. Българската народна банка извършва услугата безплатно за суми до 250 лева, при условие че монетите са предварително сортирани.
При суми над този лимит се начислява такса от 1,7% върху горницата. Това прави предварителното преброяване и сортиране практически задължително за всеки, който иска да избегне допълнителни разходи.
С въвеждането на еврото от 1 януари започва и периодът на т.нар. двойно обращение, който ще продължи до края на месеца. През това време ще може да се плаща както в левове, така и в евро.
За да се облекчи работата на бизнеса, регламентът дава право на търговците да отказват приемането на голям брой монети. Магазините няма да бъдат длъжни да приемат повече от 50 монети при една покупка, за да не се блокира работата на касите с продължително броене.
Търговците ще бъдат задължени да връщат рестото изцяло в евро. Изключение се допуска само ако в момента няма достатъчна наличност в касата – тогава рестото може да бъде върнато и в левове.
